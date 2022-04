Operação aconteceu no bairro da Fonte. Um traficante morreu no confronto. - Divulgação/PMRJ.

Operação aconteceu no bairro da Fonte. Um traficante morreu no confronto.Divulgação/PMRJ.

Publicado 27/04/2022 06:13 | Atualizado 27/04/2022 10:48

Magé - Quatro traficantes de drogas trocaram tiros com policiais do 34° BPM de Magé na na noite desta nesta terça-feira (26/04), no bairro da Fonte, em Magé. Um deles foi atingido durante o confronto e levado para o Hospital Municipal de Magé, mas foi a óbito pouco depois no hospital. Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento no bairro, e ao se depararem com os policiais efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição.



Com eles foram encontrados um aparelho celular; uma pistola calibre 9 mm; cinco tiras de maconha de R$20,00; cinco pinos de cocaína de R$10,00; 88 pedras de crack; 100 reais em espécie e um rádio transmissor do tráfico. A ocorrência foi encaminhada para Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.