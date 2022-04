Agentes de Saúde de Magé vão à rua para conscientizar população sobre hipertensão. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 27/04/2022 11:12

Magé - Para lembrar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial na última terça-feira (26/4), os agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Magé foram às ruas visando conscientizar a população a respeito dos perigos e tratamentos da hipertensão. As enfermeiras e nutricionistas também estiveram presentes no evento medindo pressão arterial, verificando a glicemia capilar e fazendo encaminhamentos, quando necessário.



“Nós temos hoje no município mais de 50 unidades de saúde da Família (USF), esses polos trabalham com a prevenção e cuidado das doenças crônicas. Quem tem hipertensão ou fatores que possam acarretar esta doença, deve procurar uma unidade básica de saúde para um tratamento adequado”, disse a coordenadora do programa de combate a diabetes e hipertensão, Josiane Custodio.



Segundo a nutricionista Ana Beatriz, alimentos ultraprocessados e ricos em sódio devem ser evitados. Alguns hábitos também devem ser deixados de lado como o tabagismo, alcoolismo e sedentarismo.



“O acúmulo de gordura abdominal está diretamente ligado ao aumento da pressão arterial e glicemia capilar. É necessário evitar o consumo de alimentos ultraprocessados (congelados, macarrão instantâneo, refeições prontas, embutidos etc.) e praticar exercícios. Com algumas dicas básicas é possível evitar o aumento da pressão”, disse Ana Beatriz.