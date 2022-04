Prefeitura de Magé capacita profissionais do Atendimento Multidisciplinar Especializado. - Divulgação.

Magé - Os profissionais do Atendimento Multidisciplinar Especializado (AME), ligado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, participaram, nesta quarta-feira (27/04), de capacitação do projeto “Escola Segura” que oferece conhecimentos necessários para aplicar em situações de emergência. A atividade atende à Lei federal 13.722/2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de escolas públicas e privadas de Educação Fundamental e Infantil.



Segundo a coordenadora da Educação Inclusiva, Keith Carvalho, a capacitação tem cinco horas de aulas teórica e prática e atende a todos os profissionais das unidades da rede municipal de ensino.



“Já foram capacitadas todas as diretoras de creche e unidade escolar, agentes de Apoio à Inclusão, dirigentes de turnos e terapeutas do AME. Para as próximas formações, serão capacitados professores de AEE, especialistas em Educação, secretários escolares, professores e estimuladores”, revelou a coordenadora informando ainda que é emitido um certificado para o participante e outro para a unidade escolar.



Magé tem duas unidades do AME, uma para crianças com necessidades especiais diversas e outra específica para as crianças com Transtorno do Espectro Autista. Ambas atendem alunos da rede municipal de ensino e funcionam na região central de Magé. As atividades são desenvolvidas por profissionais nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Assistência Social.