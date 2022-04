Dia D de vacinação contra a gripe e sarampo acontece no próximo sábado (30) em Magé. - Reprodução.

Publicado 27/04/2022 19:28 | Atualizado 27/04/2022 20:03

Magé - A primeira fase das campanhas de vacinação contra a influenza e contra o sarampo está chegando ao fim em Magé. Neste sábado (30) é o Dia D de imunização para os grupos da primeira fase e também para os grupos que iniciam a segunda fase das campanhas em todas as Unidades de Saúde da Família, de 8h às 17h; no Centro de Imunização de 7h às 17h; e na Super Tenda de Piabetá 24h.

Na vacinação contra a influenza, vírus causador da gripe, serão atendidos idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; trabalhadores da educação básica e superior; profissionais das forças armadas, de salvamento e de segurança; e crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Os trabalhadores da educação e das forças de segurança precisam apresentar documento comprobatório do vínculo profissional.

Já para a imunização contra o sarampo, no Dia D os trabalhadores da saúde seguirão em vacinação seletiva com verificação do cartão de vacina e documento comprobatório de atuação na área. Já as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias serão vacinadas de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças nesta idade precisam receber uma dose da vacina. É necessário apresentar o documento de identidade das crianças, sendo aceitos certidão de nascimento, cartão do SUS, CPF ou RG.

Também neste sábado é o início da segunda fase das campanhas de vacinação. Contra o sarampo serão vacinadas de forma indiscriminada as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias até o dia 3 de junho. Já contra a influenza, as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da educação; e trabalhadores das forças armadas, de segurança e salvamento até o dia 6 de maio.

A vacinação contra a influenza continua com os grupos de pessoas de comorbidades, sendo divididos por idades: 50 anos ou mais, de 9 a 13 de maio; 40 anos ou mais, de 16 a 20 de maio; 20 anos ou mais, de 23 a 27 de maio; e 5 anos ou mais, de 30 de maio a 3 de junho.

Durante a segunda fase das campanhas, a vacinação será realizada em todas as Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h; no Centro de Imunização, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; e na Super Tenda de Piabetá com vacinação 24h.