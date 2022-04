66ª DP (Piabetá). - Divulgação.

Publicado 29/04/2022 19:12

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé disponibilizou mais um local para os Microempreendedores Individuais (MEIS) interessados no programa de crédito oferecido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio): o Gabinete do Povo, em Piabetá. A AgeRio é um órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. O atendimento segue também na Casa do Empreendedor, em Flexeiras.

De acordo com a Secretaria de Trabalho, uma das principais vantagens do programa é a obtenção de empréstimo com taxa de juros de apenas 0,25% ao mês. Os valores do financiamento variam de R$ 1 mil a R$ 21 mil, e o pagamento é parcelado em até 24 vezes. Para obter o crédito, é preciso ainda um avalista individual ou solidário e não ter restrições no Serasa.

O Gabinete do Povo funciona na Rua Caioaba s/nº, no Centro de Piabetá, ao lado do DPO. A Casa do Empreendedor, na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras, Magé. Ambos os postos atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Não é preciso agendamento prévio para ser atendido.