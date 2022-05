Policiais apreenderam alta quantidade de drogas e uma arma com os criminosos. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 04/05/2022 17:08 | Atualizado 04/05/2022 21:34

Magé - Em operação realizada na comunidade da Lagoa nesta quarta-feira (4), policiais do 34° BPM prenderam dois traficantes e retiraram onze barricadas e crateras colocadas por integrantes do tráfico em diversas ruas da região.



Os criminosos foram presos com uma pistola calibre 9mm, carregador e sete munições; dois rádios transmissores; 83 cápsulas de cocaína R$ 20,00; 88 cápsulas de cocaína R$ 15,00; 186 cápsulas de cocaína R$ 10,00; 22 pedras de crack R$ 10,00 e 141 tiras de maconha.

Operação aconteceu na comunidade da Lagoa. Foi preciso utilizar retroescavadeira para retirada das barricadas e crateras. PMRJ.

