Publicado 03/05/2022 14:00 | Atualizado 03/05/2022 20:28



Magé - Posso ajudar? É dessa forma que a população de modo geral e os funcionários públicos de Magé têm o primeiro contato com o Garrinchinha, o servidor público virtual que atende no site oficial da Prefeitura ( www.mage.rj.gov.br ) ou nos aplicativos de mensagens instantâneas Whatsapp e Telegram. Lançada em 28 de março deste ano, e com pouco mais de um mês no ar, a ferramenta já recebeu 42.025 mensagens.

“É importante dizer que esse atendimento virtual não vem só para quem é da nossa cidade. Muitas pessoas têm propriedades aqui e querem resolver pendências burocráticas, como o IPTU, e que, agora, estarão disponíveis online”, declarou o prefeito de Magé, Renato Cozzolino.



E o prefeito sabia o que estava dizendo. A segunda via do IPTU foi o item mais pedido no serviço, com 34,88% desde o lançamento. Logo depois, o contracheque dos servidores públicos de Magé tem sido o mais solicitado, representando 21,09% dos pedidos. Em seguida, o protocolo de atendimentos, com 8,11%; certidões, com 7,21%; e informe de rendimentos, com 6,84%.



Dentre as mensagens recebidas pelo Whatsapp ou pelo Telegram, através do celular (21) 97151-3569, ou pelo chat do site, 38.209 foram envios através de texto. As outras se dividiram: 2.575 mensagens de voz e 1.241 mensagens por imagem. O Whatsapp foi a plataforma mais utilizada para acessar a ferramenta e o Telegram, a menos.



O Garrinchinha é uma ferramenta de linguagem responsiva e atende pessoas com diferentes necessidades especiais, já que compreende informações enviadas por mensagem de voz, e até mesmo compreende dados por fotos, como, por exemplo, uma solicitação do IPTU 2022 a partir de uma foto com dados do carnê de 2021.