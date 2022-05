Projeto apresenta atrativos do município para os moradores da região. - Divulgação.

Publicado 02/05/2022 10:08 | Atualizado 02/05/2022 19:54

Magé - Após levar grupos para visitar pontos turísticos, culturais e históricos do 1º, 4º e 5º distritos, o projeto TurisMagé teve como rota de visitação na última semana o 2º e 3º distritos da cidade, com um roteiro que valoriza o patrimônio cultural de Santo Aleixo e o potencial rural do distrito agrícola de Rio do Ouro.



O início do guiamento foi no Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhorados (CEPAM), onde os participantes foram apresentados às formas de plantio e ao trabalho da Secretaria de Agricultura Sustentável, com a presença do diretor de Agricultura, Luis Gustavo Ramos. A visita prosseguiu até duas propriedades rurais: da agricultora Dona Juju, premiada internacionalmente por seus trabalhos, e também na Delícia de Quintal, onde são fabricados queijos e laticínios com leite tirado das vacas da própria propriedade.



“Estamos construindo um roteiro de turismo rural na cidade e é de fundamental importância a participação dos produtores rurais e da Secretaria de Agricultura Sustentável nesse processo. Faremos um levantamento de agricultores juntamente para que possamos fechar o roteiro de turismo rural de Magé. Hoje foi a primeira vez que os produtores rurais mageenses tiveram o guiamento oficial em suas residências”, salientou o assessor de Assuntos Estratégicos, Gilson Rodrigues.



Após a visitação ao distrito agrícola, o roteiro seguiu até os atrativos culturais do 2º distrito, como a Capela de Santo Aleixo e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que retratam o turismo religioso de Magé. Outro ponto visitado foi a antiga fábrica de tecidos Esther. A visita foi finalizada no MAMY – Movimento Artístico Mariangela Yanase – museu que reúne obras de artistas mageenses com muita história e cultura.



“Esse roteiro evidencia que além do ecoturismo, Magé possui diversos setores turísticos a serem explorados, como o potencial receptivo da agricultura e dos produtores locais. Estamos expandindo cada vez mais esse projeto, com tour por diversos distritos, que leva ao morador mageense conhecimento e sentimento de pertencimento à sua terra”, concluiu o Luiz Otávio Rosário, subsecretário de Turismo.