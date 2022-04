Prefeitura de Magé reúne produtores para compra coletiva de mudas de palmito. - Divulgação.

Prefeitura de Magé reúne produtores para compra coletiva de mudas de palmito.Divulgação.

Publicado 29/04/2022 09:00

Magé - A Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável de Magé segue com o programa de ações públicas de apoio aos produtores rurais de Magé, como a compra coletiva de insumos para baratear os custos e garantir produtos de qualidade. Um caminhão de São Paulo com 23 mil mudas de palmito chegou nesta quinta-feira (28/04), no Centro de Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam), na Cachoeira Grande, para distribuir a 37 agricultores que participaram da compra coletiva. Segundo a Secretaria, o grupo economizou 117% no valor unitário da muda.



“Apesar da inflação, foi possível manter quase o mesmo valor do ano passado na compra direta do fornecedor, ou seja, cada muda saiu agora a R$1,75 quando o melhor preço da região seria R$3,80. Em 2021, o preço foi de R$1,60”, informou o secretário municipal de Agricultura, André Castilho, informando que as compras coletivas de mudas são anuais para início de novos plantios.



“O objetivo desta ação específica é transformar Magé na ‘Cidade do Palmito’ como é o desejo do prefeito Renato Cozzolino. No momento, estamos em 3º lugar na produção do Estado do Rio, quase chegando em 2º para ultrapassar Paraty e Angra dos Reis. E para isso, estamos também dando suporte técnico e convencendo mais produtores da cidade a plantar o palmito em áreas antes degradadas para montar, num futuro próximo, uma agroindústria para agregar valor ao produto e aumentar a renda dos produtores”, completou o secretário.



A Secretaria de Agricultura ampliou ainda o número de produtores que aderiram à compra coletiva este ano, como no caso de Leonardo Ferreira, de 33 anos, que está na atividade há apenas cinco anos.



“É muita vantagem a compra conjunta com outros produtores porque sozinho não podia comprar um caminhão fechado com 20 mil mudas no mínimo e, no viveirista, só teria como adquirir um número limitado de mudas mais com preço mais caro”, contou o produtor de Cachoeira Grande.