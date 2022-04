Publicado 29/04/2022 19:18

Magé - Sob o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura com o Conselho Municipal de Educação realizou neste mês de abril a etapa municipal da CONAE 2022 – Conferência Nacional de Educação – construindo um espaço democrático voltado para a análise de políticas públicas que garantem o direito à educação no Brasil.

“A CONAE é fundamental para a construção de políticas públicas educacionais no Brasil. Ela traz a perspectiva da gestão participativa e democrática, buscando escutar os diversos segmentos da sociedade e segmentos que atuam no campo educacional”, explicou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Mais de 400 pessoas com vínculos no setor educacional estiveram envolvidas na realização da etapa municipal, marcada por uma grande mobilização das escolas da rede municipal, com a contribuição de trabalhadores ao texto de referência da CONAE e nas plenárias que aprovaram as sugestões.

“Nossas plenárias foram realizadas no dia 26 de abril e tivemos ampla participação da comunidade escolar, com diretores de escolas, especialistas, professores e pais de alunos. Nós discutimos os três eixos da CONAE e conseguimos finalizar o documento que será levado ao Fórum Estadual de Educação. Magé está à frente de muitos municípios que ainda nem se organizaram neste sentido”, disse Ana Lisa Nishio, presidente do Conselho Municipal de Educação.

A etapa municipal debateu três pontos principais: as diretrizes e metas para um novo Plano Nacional de Educação com vigência 2024-2034; tecnologia no campo educacional; e a criação do Sistema Nacional de Educação.

“Nessas três temáticas nós envolvemos representantes de unidades de ensino das redes municipal, estadual e privada, de entidades e sindicatos, e também do Conselho Municipal de Educação. Agora nós estamos finalizando essa síntese de dados para enviarmos à etapa estadual. Nesse relatório também indicamos os delegados que vão fazer parte”, contou Gustavo Leite, representante da Secretaria de Educação na comissão organizadora da conferência municipal.

Os delegados eleitos para representar Magé na etapa estadual foram: Sinai Claes Borges, Juliana Ferreira do Nascimento, Fabrícia Janaína da Silva Trajano, Josane Braga Cardoso, Edmilson Ferreira e Cristiane Vieira Sales.