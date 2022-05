Via da Piedade é a sexta transversal pavimentada nesta gestão. - Divulgação/Phelipe Santos.

A Prefeitura de Magé deu fim ao esgoto a céu aberto na Rua Maria Quitéria, em Piedade. Obras de drenagem e pavimentação foram realizadas no local e 200 toneladas de asfalto marcaram a chegada do asfalto na via.



“Entre idas e vindas nos 14 anos que moro aqui, sempre convivi com lama no dia de chuva e poeira no dia de sol. Tinha esgoto a céu aberto, os ratos andavam pra lá e pra cá. Enfim, agora acabou tudo isso, os ratos nem aparecem mais. Está ficando muito bom”, comemora o motorista, Sérgio Araújo, de 50 anos.



Quem também está feliz é a cuidadora de idosos, Daiane Alves, que mora há 30 anos na rua. “Há muito tempo essa obra era prometida, mas ninguém fazia. Deus é tão bom que ouviu nossas orações e alguém olhou por nós! Por muito tempo a gente pisou no esgoto, até coceira já peguei. Nossa rua tem muitas crianças e isso era um perigo, porque existem muitas doenças. Quando chovia, ficava tudo alagado e tínhamos que dar uma longa volta. Agora é só comemorar”.



A Maria Quitéria é sexta transversal do bairro asfaltada pela atual gestão, sem contar o trecho da Estrada da Piedade até a ponte que também recebeu obras de macrodrenagem e pavimentação. O secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, detalhou o trabalho das equipes.



“O volume de entregas do governo Renato Cozzolino é a capacidade técnica empenhada para entregar resultados à população. Essa é mais uma etapa para o desenvolvimento do bairro da Piedade. A via recebeu a macrodrenagem com manilhas centrais e toda área de escoamento de águas pluviais, ou seja, uma obra definitiva. São 200 toneladas de asfalto, e até amanhã já finalizamos a pavimentação”.