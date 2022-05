Magé homenageia servidores no Dia do Trabalhador. - Divulgação/Gustavo Luzorio.

Publicado 02/05/2022 15:41 | Atualizado 02/05/2022 20:06

Magé - Uma grande festa tomou conta da Avenida Coronel João Valério, em Magé, em comemoração ao Dia do Trabalhador, no último domingo (1). Com farta programação, o evento trouxe serviços aos moradores pela manhã, feira de artesanato, passeio ciclístico, música e encerrou a celebração com uma homenagem aos servidores municipais.

“A gente vem buscando o melhor para o trabalhador mageense. E hoje, no Dia do Trabalhador, nada melhor do que comemorar, pois, nossos trabalhadores merecem. Essa placa é uma forma de homenagear todos os servidores. Como é impossível darmos uma placa para cada um, já que todos transformam esse município, a gente escolheu um servidor de cada Secretaria. É importantíssimo esse reconhecimento”, destacou Fernando Cozzolino, secretário de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda.

A festa teve início com um café da manhã para a saída do passeio ciclístico e seguiu com roda de capoeira, serviços aos trabalhadores, feira de artesanato, food truck e música. A Bateria Improvisa Show abriu a programação da tarde, que contou ainda com desfile infantil realizado pelo AME e aulão de dança de salão.

No final da tarde, os servidores da Prefeitura foram homenageados para valorizar os serviços prestados. Cada Secretaria indicou um funcionário para representar todos os trabalhadores. A emoção tomou conta do palco com a homenagem póstuma prestada pela Secretaria de Comunicação e Eventos à servidora Nilcea Bastos. O show de encerramento ficou por conta do grupo de pagode Só Alegria.

“Eu acredito que o trabalho que minha mãe fazia, essa homenagem, seja um reflexo dela. Minha mãe sempre foi uma guerreira, trabalhadora, sempre correu atrás do que queria alcançar. Ela amava muito o trabalho e acredito que onde ela está, está feliz com isso”, disse Evelin Bastos, filha da homenageada.

“É uma satisfação imensa essa homenagem, a qual dedico a todos os funcionários da Prefeitura. Após 17 anos prestando serviços ao contribuinte, ser reconhecido é muito importante. A todos os trabalhadores da Prefeitura de Magé, do Estado do Rio, do Brasil e do mundo, um feliz Dia do Trabalhador”, agradeceu o homenageado Herval Lemos, da Secretaria de Infraestrutura.