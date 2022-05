Prefeitura de Magé leva serviços gratuitos ao Paranhos. - Divulgação.

Prefeitura de Magé leva serviços gratuitos ao Paranhos.Divulgação.

Publicado 04/05/2022 13:50

Magé - Os moradores do Parque Paranhos, no sexto distrito, encheram o pátio da Escola Municipal Dr. Antônio da Rocha Paranhos nesta terça-feira (3) para aproveitar os serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Magé na Ação + Amor Por Você. A ação é itinerante e contínua, e levará os serviços de atenção básica a outros bairros mais afastados dos centros de atendimento para facilitar a vida da população.



“Nós estamos aqui hoje na comunidade do Parque Paranhos dando início a uma série de ações para estar levando atendimento social e em saúde para as comunidades que ficam mais distantes dos nossos equipamentos. Estaremos lançando um calendário dessas ações que acontecerão todas as semanas para levar um atendimento mais digno a essa população, atendendo o território como um todo”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Na ação foram oferecidos serviços de isenção para a 2ª via de documentos, emissão de CPF, orientação sobre o CadÚnico, bazar social e serviços de saúde como aferição de pressão arterial, testagem rápida de IST’s e agendamento de consultas médicas e odontológicas. Os moradores do bairro aprovaram a realização do evento.



“É muito bom nós conseguirmos fazer uma 2ª via de documentos, por exemplo, porque precisamos ir até Magé, e essa ação é muito importante para nós moradores porque não precisamos nos locomover. É a primeira vez que realizam uma ação grande como essa aqui no bairro e está sendo ótimo para todos nós”, disse a cuidadora de idosos, Nathália Damis.



Confira o calendário de maio da Ação + Amor Por Você



06/05 – Parque dos Artistas

10/05 – Jardim Prainha

17/05 – Parque São Miguel

24/05 – Cantinho da Vovó

31/05 – Parque Iriri