Publicado 03/05/2022 20:43

Magé - A Prefeitura de Magé divulgou uma edição especial do Boletim Informativo Oficial (BIO), com a convocação de 230 professores para entrega de documentação. Os aprovados devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de acordo com o cronograma estabelecido para apresentação (quadro com datas, horários, cargos e números da classificação em anexo).

“Estamos organizando tudo para receber os novos servidores. Nossa rede de Educação está de portas abertas para eles. É um direito que eles têm de tomar posse", afirma o prefeito Renato Cozzolino.

A Secretaria de Educação e Cultura fica na Av. Padre Anchieta, nº137, próximo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, no Centro do 1° distrito. No local, os convocados também vão preencher outras declarações e a ficha de cadastro. A não apresentação de quaisquer documentos previstos no edital implicará na eliminação do candidato. O candidato que não comparecer no prazo de 30 dias a partir da data fixada para a posse será considerado desistente.

Confira a documentação: