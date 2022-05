Canta Magé Kids. - Divulgação/Phelipe Santos.

Canta Magé Kids.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 05/05/2022 21:31



Magé - As lives eliminatórias do Canta Magé Kids começam no próximo sábado (7). Dez vozes estarão ao vivo, a partir das 15h, pelo YouTube da Prefeitura de Magé ( https://www.youtube.com/prefeituramagerj ), cinco delas passam para próxima fase. O público de casa tem participação importante na competição com a votação online pelo site oficial mage.rj.gov.br, com a escolha de três candidatos e os outros dois pelos jurados.

“As três lives eliminatórias são muito importantes e decisivas na competição. De cada live, vão ficar cinco candidatos, totalizando 15 na semifinal. Temos excelentes vozes e o nível da competição está altíssimo. Como vamos lidar com crianças e adolescentes, todos os participantes terão suporte emocional com os psicólogos da rede municipal de saúde”, explica o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço e apresentador do Canta Magé Kids.



A 1ª live eliminatória acontece no Mauá Iate Clube e é aberta ao público. “Vamos receber as torcidas e todos que desejam assistir esta fase da competição pessoalmente. Os candidatos fazem um verdadeiro show e essa interação com o público é importante. A partir das 14h, abriremos os portões do clube para receber todos”, conta a subsecretária de Comunicação e Eventos, Marcela Maciel.



As outras lives acontecem nos sábados seguintes, 14 e 21 de maio, sempre às 15h. A semifinal está prevista para 4 de junho, onde os 15 selecionados cantam em cinco trios. A final será no dia 11 no encerramento das comemorações do aniversário 457 anos de Magé, onde serão escolhidos o primeiro, segundo e terceiro colocado, com prêmios de R$ 5.000, R$ 3.000 e o R$ 2.000 (dois mil reais), respectivamente.



Os candidatos 1ª live eliminatória são: Samuel Aguiar, Mirella Lima, Kaio Mendes, Thamires Rangel, Anna Julia, Karen, Vanessa Favre, Levita Arielly Motta, Eloá e Mily .