Prefeitura de Magé abre inscrição para semana da enfermagem. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Prefeitura de Magé abre inscrição para semana da enfermagem.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 04/05/2022 19:00 | Atualizado 04/05/2022 22:03



Magé - Nos dias 9 e 11 de maio, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, realiza a Semana da Enfermagem para técnicos e enfermeiros que trabalham na rede municipal. Os servidores interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (5/05) para o primeiro dia do evento através do link Inscrição 9/05 e para o dia 11 até segunda-feira (9) Inscrição 11/05

Com o tema “Cuidando com amor”, o objetivo da semana é proporcionar um momento de valorização, reconhecimento, troca de experiências e capacitação. “Esse é um momento único na saúde de Magé, vamos reunir os técnicos de enfermagem e os enfermeiros que trabalham na rede de saúde. Teremos rodas de conversa com palestrantes convidados falando sobre empoderamento e valorização. Vamos falar também sobre a Síndrome de Burnout, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Será um momento importante de muita troca, escuta, valorização e capacitação”, explica a secretária de Saúde, Larissa Storte.



A programação começa às 9h e vai até às 17h. Em Magé, o evento acontece no Rotary Club e em Piabetá na Loja Maçônica Emancipação, localizada na Rua Paulo Lavoier – nº 21.



Programação:



Dia 9/05:

9h às 12h – Palestra com Vanessa Brito, roda de conversa e depoimentos. Tema: Síndrome de Burnout

12h às 13h30 – Intervalo

14h às 17h – Capacitação: suporte básico de vida com ênfase em ressuscitação cardiopulmonar com enfermeiro Marcelo



Dia 11/05:

9h às 12h – Palestra com Nielson Athaide, roda de conversa e depoimentos.

12h às 13h30 – Intervalo

14h às 17h – Capacitação: suporte básico de vida com ênfase em ressuscitação cardiopulmonar com enfermeiro Marcelo