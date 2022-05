66ª DP (Piabetá). - Reprodução.

Publicado 05/05/2022 21:39

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam na última semana, um homem pelos crimes de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ele foi capturado na localidade de Jardim Primavera, em Duque de Caxias.

De acordo com os agentes, em março deste ano, o acusado teria pulado o muro da casa do pai da vítima e a agredido com socos. Na ocasião, ele ainda enforcou a tentou golpear a cabeça da ex-companheira com um facão. Para se defender, ela acabou tendo o braço ferido. A motivação é o fato dele não aceitar o término do relacionamento.

Contra o agressor, foi cumprido mandado de prisão temporária pendente. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.