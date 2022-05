Águas do Rio contrata cerca de 115 mageenses. - Divulgação.

Magé - Cerca de 115 moradores de Magé comemoram a conquista do emprego novo. “Eu estava desempregada há 12 anos e realizei o sonho de ter um trabalho com carteira assinada e benefícios. Para melhorar ainda mais, é pertinho de casa e eu ainda consigo levar e buscar minha filha na escola”, vibra Viviane Fernandes, agente de cadastro da Águas do Rio. De acordo com a Águas do Rio, a empresa priorizou as contratações locais para fomentar emprego e renda na cidade.

Para alguns é a oportunidade do início da vida profissional. “Esse é o meu primeiro emprego e eu estou muito feliz pela confiança. O que mais facilita é poder trabalhar na minha cidade, assim eu tenho tempo de estudar e estar com a família”, avalia a leiturista Lourena Fernandes.

Há seis meses na empresa, o agente de saneamento Marcos Aurélio Nogueira relata a sensação de poder contribuir com o desenvolvimento de sua cidade. “Eu trabalhava como autônomo há cinco anos e a pandemia me colocou numa situação muito complicada. A oportunidade na Águas do Rio surgiu no momento certo. Eu trabalho desde o início das operações numa unidade de tratamento da cidade e sou muito feliz por poder levar saúde e qualidade de vida para a população por meio do acesso à água tratada”, conta.

Já a mageense Tatiana Carreiro exerce um cargo de liderança na empresa e avalia a oportunidade. “É com orgulho que eu faço parte da Águas do Rio, levando água tratada, transformando vidas e gerando empregabilidade para minha cidade. Hoje mais de 90% da minha, com atuação em Magé, moram na cidade e, com muito trabalho e esforço, seguimos a cada dia fazendo a diferença”, finaliza a coordenadora Comercial da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.