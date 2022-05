Pavimentação da Rua Turim recebeu 120 toneladas de asfalto no primeiro dia de obra. - Divulgação/Phelipe Santos.

Pavimentação da Rua Turim recebeu 120 toneladas de asfalto no primeiro dia de obra.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 06/05/2022 20:00 | Atualizado 06/05/2022 21:19

Magé - Após concretizar as obras de infraestrutura na rua Maria Quitéria, na Piedade, a Prefeitura de Magé iniciou nesta sexta-feira (6), a pavimentação da Rua Turim, no Parque Veneza. Só no primeiro dia, foram 120 toneladas de asfalto colocadas na via que vai ser entregue na próxima semana.

“O prefeito Renato Cozzolino vem a cada dia entregando a população de Magé obras que vão dar qualidade de vida e desenvolvimento para o nosso município. O Parque Veneza é um bairro que já foi contemplado com seis ruas pavimentadas e hoje a Rua Turim recebeu 120 toneladas de asfalto. Na semana que vem vamos entregar 100% mais uma obra de pavimentação, urbanização e macrodrenagem”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.

“Não esperava que isso fosse acontecer. Ver a minha rua sendo asfaltada é maravilhoso. Nossa rua tinha muito buraco, a gente tinha que desviar para não cair. Nem podia andar de bicicleta, porque era certo de cair. Mas agora acabou, ainda bem, não víamos a hora”, conta Raquel Dias, de 58 anos.

Abdon dos Santos, de 73 anos, é comerciante e já está animado com o asfalto. Ele esperava que as vendas aumentem com a nova rua. “O comércio aqui era muito fraco e a rua não ajudava, muito buraco e lama. Eu acredito que depois do asfalto a situação vai melhorar, porque já é uma realização. Agora o freguês vai começar a se aproximar e nossa clientela vai crescer. Estamos otimistas”.