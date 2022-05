Agricultura de Magé fornece mais de quatro toneladas de alimento à merenda escolar da cidade. - Divulgação.

Agricultura de Magé fornece mais de quatro toneladas de alimento à merenda escolar da cidade.Divulgação.

Publicado 09/05/2022 07:35

Magé - Além de um local de pesquisa e apoio aos agricultores locais, o Centro de Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam), na Cachoeira Grande, Rio do Ouro (distrito agrícola de Magé), possibilita o consumo de alimentos mais saudáveis e economia aos cofres públicos. Prova disso são as mais de quatro toneladas de alimentos, cerca de 250 quilos de aipim e 180 de batata doce que chegaram às escolas da rede municipal de ensino na última semana.



De acordo com o diretor de Agricultura, Luis Gustavo Ramos, a doação de alimentos à merenda escolar é uma parceria regular com a Secretaria de Educação.



“Fornecemos os alimentos desde o ano passado, quando entramos com a nova gestão municipal e conforme a nossa produção. Esta é a primeira doação de 2022, mas vamos enviar mais legumes e até hortaliças que vamos plantar mais adiante”, explicou o diretor acrescentando ainda o ganho nutricional da ação. “A batata (cenoura e roxa) é rica em betacaroteno e proporciona a ingestão de vitamina A. Além disso, não utilizamos defensivos agrícolas na nossa produção e nem adubo químico”, completou.



Ainda de acordo com a Secretaria de Agricultura, já foram doados legumes e hortaliças plantados no Cepam também para as refeições dos pacientes internados no Hospital de Magé e dos assistidos nas unidades municipais da Assistência Social.