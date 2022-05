Prefeitura de Magé libera tráfego de rota alternativa do pedágio na BR-116 pela segunda vez. - Reprodução.

Prefeitura de Magé libera tráfego de rota alternativa do pedágio na BR-116 pela segunda vez.Reprodução.

Publicado 10/05/2022 17:57

Magé - A Prefeitura de Magé voltou a reabrir o acesso alternativo à via do pedágio na Vila Recreio nesta terça-feira (10), através de uma retroescavadeira derrubando uma cancela que impedia o acesso de motoristas a rota alternativa do pedágio na BR-116. O motivo da reabertura é o reajuste do pedágio que passou de R$18,20 para R$ 21,70 desde o dia 1º de maio.



Na última semana, o prefeito Renato Cozzolino reabriu a rotas alternativa ao pedágio para que motoristas não precisassem pagar a tarifa. Assim, o acesso de automóveis pela antiga Estrada Mineira de volta à rodovia foi restabelecido. Em resposta, a concessionária CRT voltou a fechar o acesso da Vila Recreio nesta segunda-feira (9).



A decisão da reabertura da rota usada pelos motoristas para não ter que cruzar a via federal partiu do prefeito de Magé, Renato Cozzolino.



“Estamos avaliando a melhor forma de devolver aos moradores de Magé o direito de ir e vir, já que o antigo acordo que havia com a concessionária já não está mais em vigor. Fechar o acesso atrapalha demais a região, pois não só os moradores são cerceados como também ambulância, polícia e alguns serviços não conseguem entrar no bairro. E ainda temos a tarifa mais cara do Estado, no valor de R$21,70 e ainda mais dois pontos de cobrança no valor de R$15,20 dentro da cidade”, afirma o prefeito, Renato Cozzolino.



O aumento da tarifa foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT) no dia 20 de abril com base no Índice de preços ao Consumidos Amplo (IPCA), com variação de 15,13% no período.