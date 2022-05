Após 361 dias de funcionamento, com o município registrando o maior índice de vacinação na Baixada Fluminense, funcionamento da Super Tenda foi descontinuado na noite desta terça-feira (3). - Divulgação.

Publicado 10/05/2022 21:10

Magé fez história no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e a Super Tenda. No dia da primeira dose de vacina aplicada em Magé, em 20 de janeiro de 2021, a gestão municipal decidiu rapidamente criar a Super Tenda 24 horas em Piabetá, para ampliar e facilitar a oferta do tão esperado imunizante.



Após 361 dias de funcionamento, com o município registrando o maior índice de vacinação na Baixada Fluminense, há várias semanas na bandeira verde, com índices mínimos de novos casos e sem internações no Centro de Tratamento para a Covid-19, o funcionamento da Super Tenda foi descontinuado na noite desta terça-feira, (3/05).



Foram mais de 180.000 doses de vacina aplicadas contra a Covid-19 na população que teve um atendimento de ponta, com drive-thru para idosos e pessoas com necessidades especiais. Além dos 11.900 testes realizados em área específica da estrutura, com toda segurança biológica. A tenda ainda possibilitou a campanha de Doação de Sangue, um pedido antigo da população do sexto distrito.