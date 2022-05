A guarnição policial encontrou o homem com 398 Gramas de Cocaína e 17 gramas de crack. - Divulgação.

Publicado 11/05/2022 12:24

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam na noite desta terça-feira (10/05), o traficante conhecido como PT, no bairro Vila Esperança. Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando foram recebidos por disparos de arma de fogo ao revistar um terreno baldio na região.



De acordo com os policiais, a guarnição encontrou o homem com 398 Gramas de Cocaína e 17 gramas de crack, e ao ser indagado o mesmo informou que o outro acusado que estava armado e se evadiu pelos fundos do terreno, não sendo encontrado.



A ocorrência foi encaminhada para 65° DP e depois para a 60ª DP, Central de flagrantes, para apresentação e registro dos fatos, onde o acusado foi autuado no artigo 33 e 35 da lei 11.343 permancendo preso.



