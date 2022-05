Publicado 11/05/2022 21:37

Magé - A Prefeitura de Magé fechou convênio com o Detran-RJ para instalar um novo posto na cidade para emissão de carteiras de identidade (primeira e segunda vias). De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, responsável por viabilizar a novidade, o posto do Detran-RJ vai funcionar nas instalações do Gabinete do Povo, em Piabetá.



“A nossa expectativa é que o serviço esteja sendo prestado em até três meses, após o treinamento dos nossos funcionários para realizar o atendimento. O posto terá capacidade para atender até 60 pessoas por dia e, portanto, emitir cerca de 1,2 mil documentos mensais”, disse o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino.