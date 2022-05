Águas do Rio amplia recadastramento para outras Magé e outras cidades da Baixada Fluminense. - Divulgação.

Publicado 12/05/2022 15:38 | Atualizado 12/05/2022 19:17

Magé - A Águas do Rio deu início ao recadastramento de seus clientes na Baixada Fluminense. Os profissionais, que estão uniformizados e com crachá de identificação, passam de porta em porta para coletar as informações necessárias e atualizar o cadastro. O objetivo é ter uma base de dados confiáveis para que a empresa possa se comunicar de forma mais rápida e eficiente com a população.

Nesses primeiros meses, a equipe atua no Centro de Magé. Todos os dados coletados estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Em Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo, a previsão é que cerca de 105 mil imóveis sejam visitados até o mês de dezembro.

Para isso, a concessionária contratou 180 profissionais que vão atuar nas nove cidades em que opera da Baixada Fluminense. Os colaboradores passaram por capacitação para fazer atendimentos e esclarecer dúvidas sobre os serviços disponíveis pela Águas do Rio, como adesão à tarifa social, mudança de titularidade ou modernização de hidrômetros.

“A empresa teve a preocupação de investir em treinamentos para que a gente consiga realizar um atendimento de excelência. Tudo o que aprendi até agora são informações valiosas para a formação de um profissional capacitado e educado para lidar com os clientes”, avalia a líder de cadastro com atuação em Magé, Tuani Queiroz, recém-chegada na companhia.

De acordo com a coordenadora de cadastro da Águas do Rio, Sandra Sommer, a iniciativa é importante para que a empresa consiga se comunicar de maneira mais efetiva com o cliente. “Com um cadastro melhor, poderemos, por exemplo, enviar SMS para alertar sobre um reparo emergencial ou mandar comunicados por e-mail. Por isso, investimos em pessoas capacitadas para atender bem o público”, comenta.

Com o cadastro atualizado, a empresa consegue ainda ter dados importantes para o planejamento de expansão de redes de água e esgoto. “Estamos mobilizando equipes exclusivas para essa função, de forma a oferecer mais comodidade ao morador, que não precisará sair de casa para ser atendido. E o recadastro ainda é uma forma de conhecer melhor o perfil dos nossos clientes, para traçarmos um planejamento mais assertivo de expansão e universalização dos nossos serviços”, acrescenta Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.

As visitas acontecerão ao longo dos próximos nove meses e serão realizadas das 8h às 18h, nos dias de semana. Em casos em que os moradores não puderem atender os profissionais neste horário, serão realizadas marcações aos sábados e domingos, assim como após o expediente.