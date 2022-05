Moradores da Rua Juvenal Mariano, em Santo Aleixo, estão comemorando o fim da lama, do mato, do esgoto ao ar livre e a tão sonhada pavimentação. - Divulgação/Lucas Santos.

Moradores da Rua Juvenal Mariano, em Santo Aleixo, estão comemorando o fim da lama, do mato, do esgoto ao ar livre e a tão sonhada pavimentação.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 20/05/2022 16:33

Magé - Os moradores da Rua Juvenal Mariano, no bairro Cascata, em Santo Aleixo, estão comemorando o fim da lama, do mato, do esgoto ao ar livre e a tão sonhada pavimentação. São 100 toneladas de asfalto que estão trazendo dignidade e bem-estar aos moradores, que também ganharão uma praça para lazer.



“Pegamos essa rua abandonada e esquecida. O sonho dos moradores era ver essa rua saneada e toda asfaltada. Nós estamos fazendo esse trabalho desde o início, dando dignidade ao povo. Foi feito todo o saneamento da rua, todas as casas foram ligadas à rede de esgoto, e agora são cerca de 100 toneladas de asfalto para a conclusão da via”, explicou o coordenador regional de Infraestrutura do 2º distrito, Vagner Alves.



A aposentada Cida dos Santos mora no local há 16 anos e não tinha esperanças de ver o asfalto chegar na sua rua. “Estou muito emocionada e muito agradecida. É uma maravilha o que estão fazendo aqui, nunca tive a esperança de aqui ficar desse jeito um dia. Antigamente aqui era apenas um caminho que passava no meio do mato e está ficando a melhor rua”, agradeceu.



“Uma vez aconteceu um fato com minha filha vindo da escola, tinha um esgoto e andando de bicicleta caiu nesse esgoto. Andamos também no meio da lama, mas agora é só vitória. Antes o sapato ficava sujo e agora vou poder usar meu salto alto”, disse a dona de casa Lúcia Helena Ribeiro.