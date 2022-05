Magé aplica quarta dose da vacina a Covid-19 para pessoas com comorbidades. - Reprodução.

Publicado 20/05/2022 10:00

Magé - A Secretaria de Saúde de Magé estabeleceu um novo grupo para receber a quarta dose contra a Covid-19. A vacinação para pessoas com comorbidades iniciou na faixa etária de 40 anos ou mais e na próxima semana, a partir do dia 24 de maio, a idade mínima cairá para 18 anos ou mais com comorbidades. Para vacinação, é necessário apresentar Cartão SUS, RG, CPF e um laudo médico com no máximo 3 meses de emissão.

Para receber a quarta dose, é preciso que a pessoa esteja com o esquema primário de vacinação completo, tendo sido imunizado com a primeira, segunda e dose reforço, com um intervalo mínimo de quatro meses da última dose.



Após a descontinuação da Super Tenda de Piabetá, a vacinação segue em 15 polos de vacinação, com a inclusão da unidade do Parque Maitá. O Centro de Imunização atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e as USF’s de 8h às 14h: Andorinhas, Barbuda, Cachoeirinha, Jardim Esmeralda, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Maurimárcia, Guarani I, Buraco da Onça, Serrana I, Pau Grande, Parque Maitá e Jardim Nazareno.