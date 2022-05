Supera RJ: cartões voltam a ser entregues em Magé. - Reprodução.

Supera RJ: cartões voltam a ser entregues em Magé.Reprodução.

Publicado 18/05/2022 23:08

Magé- Após a suspensão da entrega dos cartões do Supera RJ pelo Governo do Estado, a Prefeitura de Magé informa que já retornou com serviço para as famílias que conseguiram o benefício após serem cadastradas e aprovadas pelo governo estadual. Os contemplados devem comparecer ao SINE Magé entre segunda e sexta-feira, das 9h às 17h, com os documentos originais. Quem não sabe se foi contemplado, pode se informar através do site superarj.rj.gov.br ou pelo telefone 0800 071 7474.