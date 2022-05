Magé participa da ‘Expo Trabalho Baixada 2022’. - Divulgação.

Magé participa da ‘Expo Trabalho Baixada 2022’.Divulgação.

Publicado 17/05/2022 15:00 | Atualizado 17/05/2022 19:03

Magé - Equipes das Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda e da Subsecretaria de Turismo de Magé participaram, no último fim de semana, da “Expo Trabalho Baixada 2022”, na Praça Getúlio Vargas, em Belford Roxo. O evento foi idealizado pelo Fórum dos 13 secretários municipais de Trabalho da Baixada Fluminense, com objetivo de promover os serviços e produtos de cada cidade.



De acordo com a Secretaria de Trabalho de Magé, no stand do município foram expostos produtos de artesãos e agricultores familiares mageenses, além de serviços oferecidos por microempreendedores individuais (MEIs) e pontos turísticos da cidade.



“Levamos um pouco de cada parte importante da nossa cidade para mostrar e valorizar o artesanato, a agricultura familiar e o turismo locais”, disse o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino.