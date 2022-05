Operação aconteceu nesta segunda-feira (17). - Divulgação.

Publicado 16/05/2022 14:53 | Atualizado 16/05/2022 16:59

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé realizaram nesta segunda-feira (16) uma operação que ocupou parte da comunidade da Lagoa, em Magé. O objetivo foi apreender armas, drogas e capturar criminosos que atuam na localidade, e retirar barricadas para assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos.

De acordo com a PM, até o momento 47 mandados judiciais foram cumpridos por oficiais de justiça entre citações e notificações da Vara Criminal de Magé; nove pontos de obstáculos em vias foram desobstruídos entre barricadas e crateras e um ponto de construção irregular para venda de drogas foi demolido. A Operação continua em andamento.

Denúncia Polícia Militar

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.