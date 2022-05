Publicado 13/05/2022 15:38 | Atualizado 13/05/2022 16:18

Magé - A Atenção Básica de Magé segue ganhando atenção especial pela Prefeitura de Magé. A Secretaria Municipal de Saúde está construindo as duas primeiras Unidades Básicas de Saúde (UBS) da gestão: uma na Vila Serrana e outra no Maurimárcia.

“Temos muitas novidades na saúde, além das reformas nas Unidades de Saúde da Família, reabrimos USFs e estamos construindo duas UBSs, dando atenção à saúde preventiva que é muito importante”, conta a vice-prefeita Jamille Cozzolino.

As UBSs vão se juntar às cinco USFs reabertas (Figueira, Capela, Parque Paranhos, Ponte Preta e Sertão) e as outras quatro que devem ser inauguradas ainda este ano no Leque Azul, BNH de Santo Aleixo, Rio do Ouro e no Fragoso.

“A Saúde da Família está cada vez mais perto da população. Vamos abrir duas UBSs que tem uma estrutura maior para atender mais pacientes, isso é muito importante já que estamos resgatando aquilo que foi tirado das pessoas nos outros governos. Essas unidades vão proporcionar mais conforto nos atendimentos e garantir mais qualidade de vida para todos”, garante a secretária de Saúde, Larissa Storte.