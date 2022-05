Centro de Imagem completa 1 ano de funcionamento com 34 mil exames. - Divulgação.

Publicado 13/05/2022 15:55 | Atualizado 13/05/2022 16:26

Magé - No dia 1º de maio, o Novo Centro de Imagem de Magé completou 1 ano de funcionamento com mais de 34 mil exames feitos, dentre tomografia computadorizada com e sem contraste, mamografia digital, densitometria óssea, ultrassonografia, raio-x, endoscopia, colonoscopia, eletroencefalograma, ecocardiograma e eletrocardiograma.

“Estamos comemorando um ano do centro de imagem. Foram mais de 34 mil exames e a gente sabe o quanto é caro um exame de imagem, e proporcionar isso garante acesso à população. Em comemoração, também entregamos uma nova sala de tomografia e com um novo tomógrafo para atender não só os exames ambulatoriais, mas toda rede de urgência e emergência”, conta a vice-prefeita Jamille Cozzolino.

Em oito meses de funcionamento em 2021, foram 22.977 exames. Em quatro meses deste ano, já foram 11.120 exames e segundo a Secretaria de Saúde a meta é triplicar esse número. Um dos exames mais feitos foi o de tomografia computadorizada. Até abril, foram mais de 9 mil tomografias realizadas. A secretária de Saúde, Larissa Storte, ressalta a importância do centro na vida das pessoas.

“Pensando nas pessoas, montamos esse centro de imagem com tecnologia avançada com aparelho de tomografia de última geração com imagens excelentes, mamografia digital, raio-x digital e todos os outros exames de ponta. Aqui no centro, conseguimos melhorar a qualidade dos nossos diagnósticos e a saúde da população como consequência. Hoje, o morador não precisa sair de Magé para esses exames, porque tem dentro da cidade”, explica.