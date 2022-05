Rua J, em Fragoso, vai ganhar novo centro de fisioterapia e uma unidade de saúde da família. - Divulgação.

Publicado 13/05/2022 16:39

Magé - A Prefeitura de Magé está preparando um complexo de artes, esporte, lazer e saúde nas antigas instalações do Centro de Artes e Esportes Unificados, na Rua J, em Fragoso. No local, a Secretaria de Saúde vai reabrir a Unidade de Saúde da Família (USF) São Sebastião, fechada pela antiga gestão, e abrir o Novo Centro de Fisioterapia do Fragoso, que vai sair do prédio do 24h.

“Depois de uma década de abandono, nós iniciamos as obras aqui na Rua J desse grande espaço, que será um complexo de esportes, arte, lazer e saúde. São vários equipamentos para promover qualidade de vida como o mageense merece”, detalha a vice-prefeita, Jamille Cozzolino, que anunciou o retorno da USF São Sebastião que está sendo construída no local e o novo centro de fisioterapia de Fragoso.

Com o fechamento da USF Sebastião em 2017, mais de 4 mil pessoas da região foram distribuídas para as unidades do Jardim Nazareno e da Vila Serrana, ocasionando sobrecarga. A estimativa da Secretaria de Saúde é atender 4.190 indivíduos mais perto de casa.

“Seguimos na meta de reabrir todas as USFs que foram fechadas e a próxima será São Sebastião, em Fragoso, para promover atendimento a essa população dividida para outras unidades, dificultando o acesso aos serviços de saúde. Também vamos abrir o centro de fisioterapia do Fragoso que atualmente está no 24h e virá para Rua J depois que terminar a obra. Teremos um complexo amplo e inovador, com tecnologia para promover a reabilitação dos munícipes”, detalha a secretária de Saúde Larissa Storte.