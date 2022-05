Inscrições serão somente no dia (19/05), em Pau Grande. - Reprodução.

Inscrições serão somente no dia (19/05), em Pau Grande.Reprodução.

Publicado 16/05/2022 18:56

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé irá realizar uma peneira de futebol de campo com olheiros do Atlético Mineiro para as categorias de base, do sub-9 ao sub-15. A primeira etapa será no dia 23/05, às 9h, no campo do Pau Grande E.C. Para participar, basta levar um documento de identificação com foto na Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, no dia 19/05, de 9h as 17h.



“Conseguimos mais uma parceria. No ano passado, demos oportunidades para os atletas entrarem no Flamengo e, este ano, pretendemos levar mais alguns para o Atlético Mineiro. Como sempre digo, Magé tem muitos talentos para serem descobertos e nosso trabalho é levar oportunidade para eles”, disse o secretário da pasta, Geilton Camara.



A segunda fase da peneira será no dia 25/05 e participarão somente 25 atletas por categoria, aprovados na primeira etapa.