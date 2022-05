Data comemorativa celebrada em 15 de maio é em alusão à regulamentação da profissão, em 1962. - Divulgação/Gilson Jr.

Data comemorativa celebrada em 15 de maio é em alusão à regulamentação da profissão, em 1962.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 17/05/2022 12:00 | Atualizado 17/05/2022 18:31

Magé - O dia do Assistente Social foi comemorado em Magé, nesta segunda-feira (16/05), com evento organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Foi servido um almoço e realizada uma homenagem representando a categoria à profissional mais antiga e a mais nova que atuam na rede de atendimento, com entrega de brindes. A data comemorativa celebrada em 15 de maio é em alusão à regulamentação da profissão, em 1962.

“Nossa atuação é histórica, mas só a partir da regulamentação através de lei que passamos a ter o perfil de uma profissão. E hoje estamos aqui para valorizar esta profissão tão importante, que trabalha na garantia e defesa de direitos. Mais do que nunca esta profissão é um dos principais pilares no atendimento à população mais vulnerável, que tanto sofre com as calamidades e as mazelas sociais”, disse a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, que também foi homenageada através de um vídeo e flores entregues pelos seus filhos Miguel e Natália.

A assistente social mais antiga e a mais nova da rede municipal de atendimento também destacaram a importância do reconhecimento da profissão.

“Este momento aqui de homenagem é muito especial porque representa o reconhecimento da profissão, principalmente agora que vários programas estão sendo executados no município e precisam muito do nosso esforço, do nosso trabalho”, disse Dulcinéia Brum, que trabalha na rede municipal de atendimento há 18 anos.

“Nós, assistentes sociais, matamos um leão por dia na perspectiva de garantir os direitos da população. Então ter um momento como este nos dá um respiro para que a gente se sinta recompensada, valorizada e continue a luta”, revelou Suzane Mello, que está há apenas dois meses atuando em Magé.

Participaram também do evento, as subsecretárias de Assistência Social e Direitos Humanos, Fernanda Harb, e de Políticas Públicas Assistenciais, Juliana Vasconcelos.

A área da Assistência Social tem sido um dos principais pilares da atual administração municipal, principalmente com uma política pública humanizada para a população mais vulnerável. Muitos equipamentos públicos foram reformados, outros inaugurados, além de serviços ampliados, desde o ano passado.