Magé - A segunda live eliminatória do Canta Magé Kids, organizado pela Secretaria de Comunicação e Eventos, em parceria com a Fundação Educacional de Magé, aconteceu no último domingo (15) no Iate Clube de Mauá, com transmissão pelo YouTube da Prefeitura Municipal de Magé, com mais de 500 espectadores simultâneos.