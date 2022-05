Publicado 18/05/2022 15:09

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher de Magé irá promover, no próximo dia 27 de maio, um curso de capacitação para servidores municipais, com o objetivo de discorrer sobre grupos reflexivos para homens e a importância da implementação desses grupos no município.



“Nossa ideia não é passar pano para esses indivíduos, mas fazer com que eles entendam a gravidade do que cometeram para que não repitam. É uma forma de reconstrução para que esse cidadão não reproduza os estereótipos machistas que o acompanham desde a infância”, comentou a coordenadora Leliane Pinheiro.

Ela revelou que, hoje, quando um homem comete algum tipo de violência contra a mulher em Magé e a Justiça o encaminha para grupos reflexivos, ele tem que buscar esse serviço em Duque de Caxias.

“Precisamos trazer essa discussão para a nossa cidade e, para isso, contamos com todo o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e de seus profissionais capacitados, como psicólogos e assistentes”, completou Leliane.



A capacitação será feita com duas palestras: uma de Luciana Moreira de Araújo, assistente social e doutora em Serviço Social pela PUC/RJ, e outra do coordenador do Centro de Referência do Homem de Duque de Caxias, Paulo Sarcon.



As vagas serão reservadas, basicamente, para os servidores que precisam lidar diretamente com casos de violência contra a mulher e sua solução. Após a capacitação, a Coordenadoria da Mulher pretende implantar grupos reflexivos na cidade. “O grupo terá oito encontros de duas horas cada, para que temas diversos, como discussões de gênero, o papel da comunicação e a solução de conflitos, uso abusivo de álcool e outras drogas, saúde do homem e outros, sejam debatidos”, finalizou Leliane.