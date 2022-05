Desafio "Pedalando pela História de Magé" será realizado durante todo o mês de junho. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 19/05/2022 18:08 | Atualizado 19/05/2022 21:31

Magé - Entre os dias 1° e 30 de junho, o grupo "Pedal das 5" que reúne cerca de 200 ciclistas de Magé vai promover o primeiro desafio de bike pelos pontos turísticos e históricos da cidade. O desafio “Pedalando pela História de Magé” é uma iniciativa para incentivar o esporte e valorizar a cultura histórica mageense.

“A gente já vem pedalando há algum tempo e muitas pessoas nascidas e criadas em Magé não conhecem a história do nosso município. Então estamos lançando esse desafio para o pessoal do ciclismo passar pelos pontos históricos e conhecer nossa história. Sabemos que tem muita coisa linda, como igrejas antigas, e o grupo de pedal passa sempre por esses pontos e quer divulgar isso para toda a população”, explicou Neilda Souza, organizadora do desafio.

O desafio consiste em pedalar 100km, 200km, 400km, 600km ou 1000km durante os 30 dias, e a quilometragem será contabilizada através de um aplicativo. O evento terá um ranking de meta semanal e podem participar bicicletas de todos os tipos, como MTB, Speed e até Poti. A inscrição pode ser realizada até o dia 30 de maio através do whatsapp (21) 98832-0828 (Neilda) ou (21) 98877-1520 (Gisa), e a taxa é de R$40,00.

Entre os pontos turísticos da cidade que são válidos para o desafio estão o Mirante de Mauá, o Poço Bento, a árvore Mirindiba, a Estação Guia de Pacobaíba, cachoeiras e igrejas históricas. A festa de encerramento será no dia 30 de junho, com entrega de medalhas e sorteios de brindes.