Cinco vozes femininas são as últimas semifinalistas do Canta Magé Kids. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 23/05/2022 13:56 | Atualizado 23/05/2022 20:54

Magé - Brenda Prado, Camilly Benites, Valentina Melo, Emily Basil e Lalá são as últimas classificadas para a etapa semifinal do Canta Magé Kids. A terceira eliminatória contou com mais de 12 mil votos do público pela internet e as cinco meninas se juntam aos outros dez classificados das duas lives anteriores.

“Nessa edição conseguimos selecionar quinze crianças, os talentos que vão para a semifinal e tivemos esse momento especial que foi o Espaço Família, uma novidade na edição das crianças. Foi um espaço de muita emoção, ouvimos um pouco dos parentes e espero que a gente consiga extrair ainda bastante história legal até chegar na final”, contou a subsecretária de Comunicação e Eventos, Marcela Maciel.

As três primeiras vozes classificadas foram escolhidas pela votação do público: Brenda Prado garantiu o primeiro lugar com 3.305 votos; Camilly Benites obteve 2.321 votos, na segunda posição; e Valentina Melo fechou o terceiro com 1.458 votos. Pelos jurados, Emily Basil passou com nota 10 e a pequena Lalá ficou com 9,9. Valentina Melo também conseguiu um 10 pelos jurados, mas já havia garantido a classificação pelo voto popular.

“É um momento de emoção e de gratidão ao prefeito Renato Cozzolino que permitiu tocar um projeto especial e revelar para a cidade de Magé tantos talentos importantes. E eu convido todo mundo a continuar acompanhando, dia 4 de junho temos nossa semifinal com cinco apresentações formadas por trios, um momento que também será muito especial e aguardado por todos”, disse Bruno Lourenço, secretário de Comunicação e Eventos.

A semifinal do Canta Magé Kids será realizada no dia 4 de junho, às 15h, no Iate Clube Mauá, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Prefeitura de Magé, e votação através do site. A grande final está marcada para o dia 11 de junho, como parte da programação pelo 457º aniversário da cidade. O campeão leva o prêmio de R$5 mil, o vice-campeão garante R$3 mil e o terceiro colocado fica com R$2 mil.