Atual campeão carioca, Magé Handstar chega fortalecido para a busca do bicampeonato estadual.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/05/2022 17:50

Magé - O handebol é a segunda modalidade mais praticada nas escolas brasileiras, ficando atrás somente do futsal. Entretanto, por falta de apoio, são raros os praticantes que seguem carreira. Por este motivo, a prefeitura de Magé está incentivando a modalidade e busca mudar esse cenário.

Como primeiro projeto para fortalecer o handebol na cidade, a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade fechou um patrocínio com a principal equipe local. Atual campeão carioca, o Magé Handstar chega fortalecido para a busca do bicampeonato estadual.

“Conseguimos manter um time muito forte, que já vem de um importante título no ano passado. Nosso projeto é levantar mais uma taça. Nosso objetivo é dar visibilidade a todos os desportos e o handebol, que promove diversos benefícios aos nossos jovens, não pode ficar de fora”, exaltou o secretário Geilton Camara.

O Magé Handstar estreou com vitória na competição. O time mageense venceu o SCHC/Beija-Flor por 51 a 14 no último final de semana, com destaque para o artilheiro Arthur Brito, que marcou nove vezes na partida. A próxima partida do Magé Handstar será em São Gonçalo contra São Gonçalo/Odete São Paio, no sábado (28/5), às 14h.