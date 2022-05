Magé adere campanha Maio Amarelo de prevenção aos acidentes de trânsito. - Divulgação.

Publicado 24/05/2022 15:00 | Atualizado 24/05/2022 19:19

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública entregou cartilhas e orientou motoristas e motociclistas, em Santo Aleixo, no primeiro dia da campanha do Maio Amarelo. A ação segue por todo município. A Rua João Valério, em Magé; Praça da Estação, em Suruí; Praça de Piabetá e a Figueira, em Mauá, serão os próximos pontos.



“A guarda de Magé está fazendo um sistema de fiscalização full time. Manhã, tarde e noite estamos nas ruas orientando as pessoas e autuando quem temos que autuar, de acordo com código brasileiro de trânsito. Este sistema deu certo e as pessoas entenderam que estamos nas ruas para salvar vidas.”, conta o chefe da Guarda Municipal, Castelo.



O secretário da pasta, Sargento Lopes, esteve na ação para dar orientações a respeito do uso de cinto de segurança para os motoristas e capacete para os motociclistas.



“Todo mundo pode fazer um pouco pela cidade simplesmente respeitando as leis de trânsito. Estaremos entregando esta cartilha para população de todos os distritos e buscando sempre o melhor para Magé”, disse o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sargento Lopes