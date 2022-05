Magé Handstar estreia no Campeonato Carioca com vitória de 51x14. - Divulgação.

Publicado 23/05/2022 15:33 | Atualizado 23/05/2022 21:01

Magé - Em partida válida pelo Campeonato Carioca, o projeto de handebol recém patrocinado pela Prefeitura Municipal de Magé, Magé Handstar, venceu o SCHC/Beija-flor por 51x14. A partida foi dominada do começo ao fim. A vantagem de 37 gols ao fim do jogo começou a ser construída já no primeiro tempo, quando Magé Handstar abriu uma diferença de 24 gols em relação ao SCHC/Beija-flor (29x5). Arthur Brito marcou 9 e foi eleito o melhor da partida.

“Temos uma equipe muito qualificada, com condições de ganhar o título novamente. O jogo de estreia foi um reflexo do que estamos treinando. Tenho certeza que vamos colher bons frutos nesta temporada”, disse o artilheiro do time, Arthur Brito.

O time foi campeão Carioca no ano de 2021 e agora disputa o bicampeonato por Magé.

“Conseguimos um time muito forte, que já vinha de um título no ano passado. Nosso projeto é levantar mais uma taça, assim como foi no futsal. Nosso objetivo é dar visibilidade a todos os desportos e o handebol tem seu espaço. É um esporte olímpico!”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara

A próxima partida do Magé Handstar será em São Gonçalo contra São Gonçalo/Odete São Paio, no sábado (28/5), às 14h.