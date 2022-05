Magé terá roteiro de turismo rural. - Divulgação.

Magé terá roteiro de turismo rural.Divulgação.

Publicado 23/05/2022 17:35 | Atualizado 23/05/2022 21:10

Magé - Uma parceria entre a Subsecretaria de Turismo e a Secretaria de Agricultura Sustentável de Magé iniciou um trabalho de reconhecimento e seleção de propriedades que integrarão o roteiro de turismo rural na cidade. Os 2º e 3º distritos de Magé possuem uma vasta produção rural que funciona como atrativo para viabilizar o agroturismo no município, possibilitando aos turistas uma conexão com a natureza, meio ambiente e tranquilidade.

“Estamos há apenas duas horas do Centro de Rio do Janeiro, de onde podemos captar turistas que queiram fugir um pouco da rotina urbana para usufruir do turismo de experiências acompanhando os produtores em tarefas na lavoura e nos setores pecuários, provando pratos tradicionais produzidos nas propriedades visitadas e até mesmo participando das atividades rurais”, explicou a diretora de Turismo, Taiane Paniçollo.

Durante as visitas, os produtores rurais mageenses se mostraram receptivos a ideia e muito interessados em receber os turistas. A pesca realizada no Sítio do Sossego, a equitação feita no Haras Yrapuan e um horto são três potenciais atividades para integrarem o roteiro do agroturismo mageense.

“Nossa intenção é fazer com que os produtores possam potencializar a economia gerada, que eles possam acolher esses turistas e ter resultados positivos na estadia deles em suas propriedades. Em Santo Aleixo e no Rio do Ouro podemos ofertar uma visitação completa ao turista, com atrativos naturais, culturais e rurais, aproveitando ao máximo o que Magé pode oferecer”, concluiu Luiz Otávio Rosário, subsecretário de Turismo.