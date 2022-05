Magé divulga novo calendário para vacinação contra Covid nas escolas municipais. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 24/05/2022 15:16 | Atualizado 24/05/2022 19:28

Magé - A Secretaria Municipal de Saúde de Magé divulgou nesta terça-feira (24/05) o calendário para aplicação itinerante da 2ª dose da vacina, na faixa etária autorizada pelo Governo Federal em crianças de 05 a 11 anos que estudam nas escolas da rede municipal de ensino de Magé. A partir de hoje até 5 de julho, as equipes de saúde estarão em uma unidade escolar por dia, sempre das 9 às 14h.



De acordo com o coordenador de Imunização, Henrique Moreira, o público-alvo são os estudantes, mas podem se vacinar todas as crianças que aparecerem, desde que sejam moradoras da cidade, estejam acompanhadas de um responsável e apresentem cartão de vacina e um documento, como o CPF ou o Cartão do SUS.



“De modo geral, foi boa a adesão à vacinação nas escolas. Esperamos manter o comparecimento para a aplicação da 2ª dose, visto que sabemos que a vacinação é importante para conter a propagação do vírus e evitar as formas mais graves da doença em todas as faixas etárias”, explicou Henrique Moreira.



Ainda conforme a Coordenação de Imunização, já foram vacinadas 14,5 mil crianças nesta faixa etária com a 1ª dose em toda a cidade, desde janeiro deste ano. Nas escolas municipais, cerca de 1,3 mil estudantes.



O calendário segue a seguinte ordem: Escola Municipalizada Emílio Gebara e Escolas Municipais Radamés Marzullo, Parque Boneville, Maria Araújo da Silva, Áurea da Costa Ayres, Eny da Silva,MagidRepani, Bruno Rodrigues, Horácio José de Paiva, Barão de Iriri, Daniel Soares Silva, Alice da Silva Santos de Paiva, Tiradentes, Francisco Rondinelli, Alzira Vargas, Olga Repani, Adalberto Gomes Ferraz, Nova Sertão, Roseni dos Santos Silva, Noêmia Teixeira dos Santos.