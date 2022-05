Polícia Militar recupera carga de alimentos roubada em Magé. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 26/05/2022 16:06 | Atualizado 26/05/2022 17:33

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé recuperam, nesta quinta-feira (26/05) um caminhão com carga de alimentos roubada na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias. A carga avaliada em quase 50 mil reais foi recuperada intacta.



De acordo com a polícia, os agentes estavam patrulhamento de rotina e foram alertados por um caminhoneiro na BR116, que um caminhão da empresa Frigo Serra estava com elemento diferente conduzindo o veículo. Os policiais abordaram o caminhão onde o suspeito acelerou e tentou fugir. A guarnição conseguir contê-lo logo depois. Foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal e o condutor do caminhão foi preso em flagrante. A carga de Carne foi recuperada intacta, totalizando um valor de R$ 49.214,55. Diante dos fatos as guarnições conduziram o preso à 60ª DP (Central de Flagrantes) para registro e autuação.