66ª DP (Piabetá). - Reprodução.

66ª DP (Piabetá).Reprodução.

Publicado 26/05/2022 20:26

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) realizaram, nesta quinta-feira (26/05), a "Operação Pay-Off” e prenderam três pessoas envolvidas em um roubo a um estabelecimento comercial. Uma delas era funcionária do local.

Em março deste ano, dois dos acusados roubaram o estabelecimento comercial, localizado no distrito de Mauá, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, uma das autoras do crime, que trabalhava como caixa, informou o dia exato que o escritório estaria com dinheiro para pagamento dos funcionários. Os assaltantes seguiram a dica da mulher e roubaram cerca de R$ 18 mil. Após o assalto, o grupo se reuniu em um sítio para repartir os valores roubados.

O caso foi registrado na delegacia. Os agentes levantaram informações, identificaram e prenderam três suspeitos. O quarto envolvido no assalto já está preso. De acordo com as investigações, a intenção do grupo era arrecadar recursos para constituir uma milícia na área de Mauá e comprar armamento e munição.

Ainda segundo a equipe da 66ª DP, um dos acusados também é investigado por roubar o carro usado no assalto e extorquir o dono do veículo. Na ocasião, o criminoso manteve a vítima presa no porta-malas e realizou diversas transferências bancárias.