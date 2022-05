Paróquia de Suruí confecciona tapete de mais de 1km para o Corpus Christi. - Divulgação.

Publicado 30/05/2022 15:00 | Atualizado 30/05/2022 21:21

Magé - No próximo dia 16 de junho a Igreja Católica celebra o dia de Corpus Christi, tradicional solenidade realizada anualmente e marcada no mundo todo devido à confecção de tapetes nas ruas com símbolos eucarísticos para ornamentar o trajeto por onde passa a procissão. Pela primeira vez, Magé terá um tapete com mais de 1km de extensão, que será confeccionado pela Paróquia São Nicolau de Suruí.



“Desde o século XIII, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra o dia de Corpus Christi na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade. Como é costume em nossa Paróquia vamos confeccionar os tapetes, sendo que esse ano medirá 1,1 km. É uma maneira de darmos maior relevância para a maior demonstração pública de fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento que passa visitando e abençoando o seu povo”, explica Padre Egnaldo Lima, administrador paroquial de Suruí.



Com 1,1 km de extensão, o tapete de Suruí já é destaque, tendo em vista que o tapete de São Gonçalo é considerado o maior da América Latina com quase 2 km de extensão. Os trabalhos para a montagem do tapete, que terá início no Centro Pastoral e terminará na Capela de Nossa Senhora Aparecida, já começaram. Os paroquianos estão juntando os materiais como serragem colorida, borra de café, areia e flores, e as famílias estão se cadastrando para que cada uma possa fazer um desenho.



O tapete será formado por 333 quadros com 2 m de largura e 3 m de comprimento cada e a marcação das ruas e a montagem dos tapetes no interior do Centro Pastoral São Nicolau iniciam no dia 15 de junho à noite, e a montagem dos tapetes às 5h do dia 16 de junho. A celebração da Santa Missa será às 15h, seguida da procissão pelas ruas do distrito. Quem desejar ajudar com doações de materiais ou na montagem pode entrar em contato com a Paróquia através do WhatsApp (21) 98523-8718.



A confecção dos tapetes também será realizada nas outras paróquias da cidade. Para doações e montagem, entre em contato com as igrejas nas respectivas secretarias paroquiais ou pelos telefones:



- Nossa Senhora Aparecida (Piabetá): 2659-0087

- São Sebastião (Piabetá): 2739-1488

- Nossa Senhora da Conceição (Raiz da Serra): 2659-1138 / 98563-5966

- Nossa Senhora da Guia (Mauá): 2631-1402 / 98578-0538

- Nossa Senhora da Conceição e Santo Aleixo (Santo Aleixo): 2630-1138

- Santa Terezinha do Menino Jesus (Parque Caçula): 99154-1631

- Nossa Senhora da Piedade (Magé): 2633-1388

- Santo Antônio (Nova Marília): 2633-0807 / 98680-5072.