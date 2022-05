Canta Magé kids realiza workshop para candidatos e seus responsáveis. - Divulgação/Eduardo Campos.

Publicado 29/05/2022 13:00 | Atualizado 29/05/2022 20:46

Magé - A Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos cumpriu mais uma etapa no concurso Canta Magé Kids, neste sábado (28/05), ao realizar workshop para os 15 semifinalistas e seus responsáveis. A semifinal acontece no próximo sábado (04/06), quando os artistas mirins vão se apresentar em trios; e a grande final, no dia 11, na abertura dos shows de aniversário de 457 anos de fundação da cidade.

Os participantes da competição puderam ter acesso a dinâmicas de aspectos psicológicos e uso da voz, com as profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que estão dando suporte aos participantes do concurso e a fonoaudióloga Carine Abreu (jurada do concurso). Já os responsáveis pelos candidatos assistiram à palestra sobre gerenciamento de carreira com o diretor artístico do concurso, o músico Márcio Lopes.

Antes das oficinas, o secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, e a subsecretária da Pasta, Marcela Maciel, destacaram a importância das atividades deste sábado a todos os presentes.

"Pensamos neste workshop para gerar mais conteúdo às crianças para elas chegarem mais preparadas para a semifinal assim como mais informação para a vida profissional de cada uma", disse Marcela.

Os profissionais responsáveis pelas dinâmicas ratificaram os aspectos positivos das oficinas.

"É um prazer participar de um projeto inovador como este, que traz a raiz da cultura da nossa cidade. E estamos aqui para ajudar estas crianças e seus pais como montar, degrau a degrau, o planejamento de uma carreira de sucesso", explicou Márcio.

As psicólogas que atuam junto aos candidatos na competição e realizaram as oficinas são Michele Medeiros, Ana Cristina Neves e Simone Camacho.

Os responsáveis pelas crianças e adolescentes também demonstraram grande satisfação por mais uma oportunidade oferecida pela Prefeitura de Magé através da organização do concurso.

"Quero agradecer muito à Prefeitura, à Secretaria de Comunicação e Eventos assim como a todos os profissionais (psicólogas, fonoaudióloga e músico) que estão ajudando nossos filhos e nós também, os pais, trazendo muito conhecimento. O dia de hoje foi inesquecível", revelou o pai de Thamires Rangel, Guilherme Alves.

O evento foi finalizado com um saboroso almoço servido a todos os participantes do workshop, realizado na Escola Municipal Comendador Délio Pereira Sampaio, na Barbuda.