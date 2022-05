O grande evento começa na noite do dia 8, com o cantor Gusttavo Lima, um dos artistas sertanejos mais aclamados da atualidade. - Reprodução.

Publicado 27/05/2022 13:07 | Atualizado 27/05/2022 17:33

Magé - O município de Magé comemora 457 anos de fundação no dia 9 de junho, e a população vai ganhar quatro dias de festa, com shows para todos os gostos, que serão realizados em imensa área livre escolhida cuidadosamente pela Prefeitura, em Bongaba/Piabetá, para receber milhares de pessoas, de dentro e fora do município. O grande evento começa na noite do dia 8, com o cantor Gusttavo Lima, um dos artistas sertanejos mais aclamados da atualidade. Além dos shows, haverá também o tradicional desfile cívico, no dia 12 de junho.

A programação segue até o dia 11 de junho com as seguintes atrações: dia 9, Belo; dia 10, Marcelo Falcão e dia 11, Midian Lima e Gil Monteiro e Ana Gabriela, da Comunidade Shalom.

Os talentos mageenses também participarão em diariamente da festa e vão abrir os shows, sempre a partir das 19h, na seguinte ordem:Rômulo e Ricardo e DJ Zullu (dia 8), Grupo Só Alegria e DJ Lethh (9), Banda Aro 21 e DJ Anderson Vidal (10) e Moema Soares (11). A grande festa terá ainda a apresentação dos comunicadores David Brazil e Kelly Jorge.

Para o prefeito Renato Cozzolino, o momento é de comemorar para além dos shows de aniversário da cidade.

"É importante festejar o aniversário da nossa cidade em qualquer tempo, mas nestes 457 anos temos motivos de sobra. Além de tudo que conseguimos fazer no nosso primeiro ano de governo com vontade de reverter o caos que encontramos, anunciamos que, agora em 2022, o município investirá mais de R$ 46 milhões na construção e reforma de unidades de saúde, incluindo o Hospital Municipal de Magé e a Casa Nossa Senhora da Piedade e outros R$ 39 milhões na construção de quatro creches e cinco escolas. Por isso e muito mais, digo com felicidade e orgulho, teremos festa de aniversário sim”, explicou o prefeito.

Já o secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, ressalta a importância de festejar o aniversário de 457 anos de Magé na retomada dos grandes eventos em todo o País, pós-pandemia do Covid-19.

“Após um longo período sem grandes eventos públicos em função da pandemia do novo coronavírus, estamos retomando os investimentos em cultura, lazer e entretenimento justamente para festejar os 457 anos da nossa querida cidade que é um município muito importante na história do País. Afinal, Magé é a segunda cidade mais antiga do estado do Rio e a quarta do Brasil. Então, nossa população merece esta comemoração à altura que o governo do prefeito Renato Cozzolino está preparando com empenho e carinho”, declarou o secretário.

O que pode e não pode levar- Para segurança de todos os presentes, a Prefeitura de Magé chama atenção para os objetos proibidos e liberados para o público acessar à área dos shows.

Não podem ser levados: objetos perfurantes (tesoura, estilete, pinça, cortador de unha), fogos de artifício/sinalizadores, perfumes, cosméticos, desodorante, pasta, escova de dente, garrafas, latas, guarda-chuvas, bebidas alcoólicas, isopor/cooler, capacete, armas de fogo, bastão de selfie, cadeiras/banquinhos e bandeiras.

Podem ser levados: alimentos lacrados em plástico transparente para consumo próprio (biscoitos, barras de cereal, frutas e sanduíches), garrafas d’água de plástico, mas sem tampa, carregadores e lentes para smartphone, câmeras, cangas, agasalhos, capas de chuva, bonés e chapéus .

A área onde acontecerão os shows fica na Rua Baronesa de Mauá 459, Bongaba/Piabetá. Os portões para a entrada do público serão abertos às 17h.