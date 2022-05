Cerca de 50 pessoas receberam seus certificados de conclusão do curso de informática básica. - Divulgação/Gustavo Luzorio.

Publicado 30/05/2022 07:00 | Atualizado 30/05/2022 18:48

Magé - Durante a tarde da última sexta-feira (27/05), foi realizada a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do curso de informática básica, oferecido gratuitamente pela Prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, em parceria com a FAETEC de Magé.Cerca de 50 pessoas receberam seus certificados nesta tarde. Em abril, outras duas turmas foram certificadas e iniciaram o curso intermediário de informática.



Segundo o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, o sentimento é de satisfação com o resultado dos cursos.



“Estamos muito felizes. Esse grupo já cumpriu a primeira etapa que é o básico e já estão fazendo o intermediário. Queremos formar pessoas preparadas para o mercado de trabalho realmente”, disse o secretário.



Os alunos ficaram muito felizes com a oportunidade de fazerem o curso. Caso do jovem Bryan Santana, de 15 anos.



“É uma nova etapa que se inicia na minha vida. Espero terminar o novo curso de informática que estou fazendo e dar uma força na minha carreira, pois eu quero ser engenheiro mecânico, e isso vai ajudar muito na minha carreira”, contou o aluno muito contente com o seu aproveitamento.



A diretora de Desenvolvimento Econômico, Priscila Ferreira, informou que a secretaria irá disponibilizar um módulo avançado para aqueles que cursaram os nível básico e intermediário.



“Já iniciamos duas turmas de intermediária e uma de básica para que as pessoas que já fizeram tenham acesso a dar continuidade e no ano que vem iremos fazer o avançado”, explicou a diretora.